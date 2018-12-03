РИАМО - 3 дек. У жителя Москвы украли 3,1 миллиона рублей, которые мужчина получил за дачный участок, крупная сумма денег находилась в сумке в автомобиле, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 2 декабря в 01:36 в дежурную часть ОМВД России по Таганскому району обратился мужчина 1986 года рождения.

«Он заявил о том, что накануне в 23:30 по месту проживания на улице Мельникова обнаружил, что из его автомобиля Volkswagen пропала сумка, в которой находились денежные средства в размере 3,1 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что заявитель получил эти деньги от продажи дачного участка.