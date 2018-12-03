РИАМО – 3 дек. Седьмого-девятого декабря на Земле могут произойти небольшие магнитные бури из-за усиления солнечной активности, до этого усиление активности наблюдалось 2 декабря, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается, что 3-11 декабря солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка в основном — от спокойной до слабо возмущенной. 7-9 декабря ожидается усиление активности», — говорится в сообщении.

С 22 ноября по 2 декабря солнечная активность была низкой, лишь 2 декабря наблюдалось усиление активности. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного.