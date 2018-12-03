РИАМО - 3 дек. В Москве запустили движение на новых выделенных полосах, здесь следуют маршруты 44 автобусов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Полосы для наземного общественного транспорта позволяют пассажирам сократить время в пути и ожидание на остановке.

«В Москве заработали еще четыре выделенные полосы – на Кутузовском шоссе, 2-й улице Машиностроения, улице Верхние Поля и Волгоградском проспекте. Общая протяженность новых полос для общественного транспорта составила 2,42 километра», – говорится в сообщении.

Одна «выделенка» появилась на участке Кутузовского шоссе от улицы Дмитрия Разумовского до улицы ЦНИИМОД (Зеленоград) по направлению к Георгиевскому проспекту. По полосе протяженностью 500 метров следуют автобусы пяти маршрутов – городских и междугородних. Ежедневно транспортом, следующим по этим маршрутам, пользуются более 5 тысяч человек.

«Вторую полосу для общественного транспорта организовали на 2-й улице Машиностроения – она проходит от владения 14, строения 1 до съезда с Третьего транспортного кольца на Волгоградский проспект. Полоса появилась на участке улицы по направлению к Волгоградскому проспекту. Ее протяженность составляет 160 метров. По этому участку проезжают автобусы четырех маршрутов, каждый день они перевозят более 5 тысяч человек», – уточняется в материале.

На улице Верхние Поля выделенная полоса появилась на участке от Чагинской улицы до остановки общественного транспорта «Рынок «Садовод» по направлению к МКАД (вдоль торгового комплекса «Садовод»). По полосе длиной 560 метров ходят автобусы 18 городских и междугородних маршрутов. Ежедневный пассажиропоток этих автобусов составляет около 11 тысяч человек.

«Выделенка» на Волгоградском проспекте проходит от дома 59 на дублере магистрали до дома №56, корпуса 1 в оба направления.

«Протяженность полосы составила 1,2 километра. По ней проходит 17 автобусных маршрутов, которыми пользуются около 20 тысяч горожан ежедневно», – перечисляется в сообщении.

По мнению заместителя мэра Москвы, руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, выделенные полосы введены на одних из наиболее загруженных участках города.

«Движение автобусов и троллейбусов станет более размеренным. Пассажиры смогут более точно планировать время своей поездки», – заключил он.