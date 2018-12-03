РИАМО - 3 дек. Автомобиль Honda Pilot стоимостью 1,35 миллиона рублей украли у жительницы подмосковного Воскресенска, полиция ищет машину и совершившего кражу злоумышленника, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 2 декабря в дежурную часть обратилась женщина 1988 года рождения.

«Она заявила, что в период с 23:00 1 декабря до 10:45 следующего дня от дома на улице Менделеева в Воскресенске неизвестный похитил ее автомашину Honda Pilot 2013 года выпуска. Сумма ущерба – 1,35 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.