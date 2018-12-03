РИАМО - 3 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) запустило новый специальный проект «Зима в Подмосковье», благодаря которому жители и гости региона могут больше узнать о самых интересных местах в Московской области, где можно увлекательно провести зимний сезон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев представил программу «Зима в Подмосковье», призванную познакомить туристов с уникальными местами региона.

«Очень надеюсь, что она (программа – ред.) понравится и жителям, и гостям, которые приедут со всей страны», - отметил Воробьев, представляя проект.

РИАМО подготовило путеводитель по наиболее посещаемым туристами городам и объектам Подмосковья. Для каждого города создана отдельная страница, на которой можно узнать подробную информацию о самых интересных туристических местах.

Так, читатели могут познакомиться с краткой историей города и узнать три причины, почему его важно посетить. Затем предлагается список главных достопримечательностей. При нажатии на их названия открывается окно с подробной информацией. Кроме того, для каждого города подобраны варианты, как добраться.

Спецпроект РИАМО также подскажет туристам, где остановиться в городе. Для каждого отеля указаны минимальные цены за номер. Далее на странице города пользователи смогут узнать, где можно поесть, – для каждого города подготовлен перечень самых популярных кафе и ресторанов с самой вкусной едой. Отели и кафе нанесены на карту.

Пользователи также узнают, где можно покататься на коньках, лыжах, активно провести время, где можно купить сувениры. Более того, туристам подскажут, где в городе можно сделать самые красивые фотографии. Такая информация представлена для каждого города проекта.

Туристическая программа «Зима в Подмосковье» призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе.

РИАМО – информационное агентство, которое рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Московской области, а также наиболее значимые для развития региона новости столицы и важные темы всероссийского масштаба. РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.

РИАМО также запустило десять современных городских порталов. На данный момент успешно работают горпорталы в Подольске, Королеве, Мытищах, Люберцах, Балашихе, Жуковском, Домодедове, Красногорске, Сергиевом Посаде и Реутове. За 2017 год городские порталы посетило свыше 2 миллионов уникальных пользователей.

Также новости РИАМО можно увидеть в подмосковных автобусах, в которых в рамках проекта правительства Московской области и компании «Первое маршрутное телевидение» устанавливают инфоэкраны. На экраны выводятся не только новости, но и сведения о маршруте, справки и интересные факты, а также экстренные предупреждения. Новости РИАМО транслируют на инфоэкранах в салонах автобусов, курсирующих в Жуковском, Красногорске и Химках. Кроме того, инфоэкраны РИАМО установлены в 30 населенных пунктах региона, здании Мособлдумы и МОНИКИ.