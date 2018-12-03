РИАМО - 3 дек. Тело неизвестного пожилого мужчины обнаружили около подъезда дома на Летной улице в подмосковных Мытищах, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 2 декабря в 13:00 в Мытищах по адресу: Летная улица, дом №28, у подъезда был обнаружен труп неизвестного мужчины, которому на вид 55-60 лет. Внешние признаки насильственной смерти отсутствовали.

«Приняты меры к установлению личности неизвестного. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг», - сказал собеседник агентства.

По факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка, добавил он.