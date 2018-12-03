РИАМО - 3 дек. Седьмого декабря в Подмосковье все желающие старше 14 лет смогут написать Всероссийский правовой диктант, сообщила в понедельник первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

«Седьмого декабря в 12:00 Подмосковье станет площадкой для проведения Всероссийского правового диктанта. Принять участие в написании диктанта сможет любой желающий в возрасте от 14 лет», - сказала Забралова.

По ее словам, диктант пройдет уже во второй раз, в этом году он приурочен к празднованию 25-летия принятия Конституции Российской Федерации.

«Диктант проходит в два этапа: первый состоится в режиме онлайн на официальном портале, второй этап - очное написание диктанта на официальных площадках. Итоги будут озвучены чуть позже - 11 декабря. Само задание будет в виде теста из 30 вопросов, на его прохождение дается 60 минут. Каждый участник по завершении получит сертификат об участии в диктанте, а также информационный материал по допущенным ошибкам. Это очень полезное и важное мероприятие. Присоединяйтесь!» - отметила Забралова.

Диктант пройдет во всех 85 субъектах Российской Федерации. Организацией и проведением диктанта занимаются региональные отделения Ассоциации юристов России. Подробная информация о проекте размещена на сайте юрдиктант.рф.