РИАМО – 3 дек. Депутаты Московской городской думы в ближайшее время могут начать разработку законопроекта, согласно которому будет пресечена незаконная торговля алкоголем по ночам, сообщает в понедельник ТАСС.

«В плане работы депутатов Мосгордумы значится вопрос о подготовке проекта закона, который позволил бы решить проблему ночной торговли алкоголем в магазинах, расположенных в многоквартирных домах», - сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников в рамках традиционного общегородского совещания по вопросам профилактики правонарушений в столице.

При этом парламентарий не стал уточнять подробности нового законопроекта.

Согласно нынешнему законодательству в Москве с 23:00 до 8:00 действует полный запрет на продажу всех видов спиртного, в том числе пива.