РИАМО - 3 дек. Дети из Подмосковья, спасшие человеческие жизни, 6 декабря примут участие во втором «Форуме маленьких героев», его проведут в Москве по инициативе патриотической платформы партии «Единая Россия», говорится в сообщении пресс-службы МОРО ВОО «Молодой Гвардии Единой России».

Участниками торжества станут более 250 детей и подростков от 6 до 18 лет, спасших человеческие жизни и достигших выдающихся результатов в различных сферах деятельности, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В мероприятии примут участие заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко, председатель патриотической платформы партии Дмитрий Саблин и председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.

«В частности, участниками форума станут 15-летняя Мария Неонилина из Московской области. В августе 2017 года во время купания на реке Протве в деревне Величково Калужской области она спасла девятилетнюю девочку, которую уносило течением от берега. Родители девочки не услышали ее крика о помощи. Маша бросилась в воду, доплыла до девочки и вытащила ее из воды. Девятилетний Родион Калинин из города Протвино спас тонущую пятилетнюю девочку в бассейне в акватермальной зоне СПА-Дракино», – отмечается в сообщении.

Форум пройдет в режиме погружения в легенду всех участников событий – создание «Тайной школы юных героев» для спасения мира от надвигающейся трагедии безразличия, серости и апатии. В ходе выполнения заданий квеста дети соберут артефакты, символизирующие человеческие ценности: добро, любовь, ответственность, дружбу, патриотизм, а также создадут образ современного российского супергероя.

Над созданием отечественного супермена поработают и гости форума, а также эксперты. Обсуждение пройдет в формате тренд-сессии, на которой обсудят вопросы влияния информационных технологий на формирование ценностей детей и молодежи, инструменты современного патриотического воспитания, программы поддержки современных детей-героев.

Также в рамках форума состоится презентация книги «Тайная школа юных героев», написанной 10-летним мальчиком и его мамой на основании историй героических поступков участников форума.

«Во второй части программы мероприятий известные спортсмены, ведущие деятели культуры и политики пообщаются с участниками в формате тематических мастер-классов. После состоится церемония награждения маленьких героев медалями и подведение итогов конкурса социальной рекламы «Искусство жить»», – уточняется в сообщении.

Мероприятие начнется в 11:00 по адресу: город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом №13, строение 33. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8(963)038-08-88.