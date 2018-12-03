РИАМО – 3 дек. Сотрудники Госжилинспекции Подмосковья 15 декабря проведут День открытых дверей в управляющих компаниях региона, встречи будут посвящены работе диспетчерских служб в УК, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Акция «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья», которая пройдет 15 декабря, будет 16-й по счету. К участию в акции приглашаются все управляющие компании и жители региона.

«В этот день (15 декабря – ред.) представители управляющих организаций и жилищные инспекторы расскажут жителям о том, как работает система диспетчеризации многоквартирного дома, где должны быть размещены номера контактных телефонов, каким образом регистрируются обращения, каковы нормативные сроки устранения тех или иных неисправностей, и о многих других аспектах деятельности диспетчерских служб», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он также добавил, что в этот день жители смогут обратиться в свои управляющие организации для решения жилищно-коммунальных проблем и разъяснения любых вопросов, касающихся ЖКХ. Всех желающих будут ждать с 10:00 до 15:00. Список зарегистрировавшихся УК опубликуют 10 декабря на официальном сайте надзорного ведомства.

Также на сайте будет размещена форма регистрации управляющих компаний, которую необходимо заполнить и направить на адрес электронной почты: dod@mosreg.ru.

«Дни открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» проходят с марта 2014 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. С марта 2016 года акция стала ежеквартальной, а с декабря того же года – тематической. Популярность акции «День открытых дверей» продолжает расти, количество участников регулярно увеличивается. Очередной рекорд был побит 30 июня 2018 года на предыдущей акции, которую поддержали 786 управляющих организаций.