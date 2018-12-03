РИАМО - 3 дек. В столице на текущей неделе ожидается потепление, 5 декабря местами могут пройти ледяные дожди, к концу недели в городе немного похолодает, сообщается на сайте «Метеовести».

«Жителей северной и центральной частей Европейской России <…> ждет потепление. Например, в Москве сегодня небольшой снег и довольно холодно – днем около минус 5 градусов. Затем осадки усилятся, и температура станет повышаться. Пик потепления ожидается в среду. В городе будет около 0 градусов, местами не исключены ледяные дожди», - говорится в сообщении.

Шестого и седьмого декабря в Москве немного похолодает, и температура опустится до минус 3-1 градуса.

В Москве и Подмосковье наступившая неделя будет облачной и с осадками, к середине недели ожидается повышение температуры до плюс 1 градуса. К выходным в Московском регионе снова будет прослеживаться небольшое похолодание, температура воздуха днем опустится до минус 6 - минус 1 градусов. В ночные часы в Москве и Подмосковье в конце недели будет от минус 10 до минус 5 градусов.

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