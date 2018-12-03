РИАМО - 3 дек. Единовременное пособие при рождении ребенка с начала года в Московской области поучили 8,5 тысяч семей, оформить пособие можно через портал госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«Хочу напомнить, что право на пособие имеет один из родителей в семьях, где средний доход не превышает величину прожиточного минимума. Главное условие для получения выплаты - регистрация ребенка в Московской области», - сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Размер пособия: при рождении первого ребенка составляет 20 тысяч рублей; при рождении второго ребенка - 40 тысяч рублей; при рождении третьего и последующего ребенка - 60 тысяч рублей; при рождении двух детей - 70 тысяч рублей на каждого ребенка; при рождении трех и более детей - 300 тысяч рублей на семью.

Данное пособие можно получить через региональный портал госуслуг.