РИАМО - 3 дек. Более 50% опрошенных россиян одобряют инициативу присвоить аэропортам имена выдающихся деятелей страны в рамках проведения конкурса «Великие имена России», говорится в сообщении пресс-службы ВЦИОМ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование и выяснил, имена каких выдающихся деятелей страны хотят присвоить аэропортам в регионах их жители.

«Подходит к концу конкурс «Великие имена России», в котором каждый желающий может выбрать имя для аэропортов России. Об этой инициативе известно 75% опрошенных. Доля респондентов, одобряющих предложение присвоить аэропортам имена выдающихся россиян, за последний месяц выросла с 47% до 54%», - отмечается в материале.

Среди тех, кто хотел бы присвоить аэропорту в своем регионе имя выдающегося россиянина, большинство (54%) отдает предпочтение земляку, известному в своем регионе. Еще 38% считают, что необязательно присваивать аэропорту имя земляка, можно назвать его в честь значимого человека на уровне всей страны.

Как и месяц назад, называть аэропорты россияне чаще предпочитают именами выдающихся военных (29%) и ученых (30%). Еще 23% считают, что аэропорты нужно назвать в честь деятелей культуры и искусства. По мнению 15% участников опроса, лучше присвоить аэропортам имена работников социальной сферы, а 8% предпочтут дать имена выдающихся рабочих.

«Конкурс «Великие имена России» приобрел широкий размах, оставил положительное впечатление у россиян. Тем самым достигнута его главная цель - привлечь внимание к делам великих ученых, писателей, полководцев, летчиков и космонавтов нашей страны, к ее славной истории, к ее победам и свершениям. Острые дискуссии, возникавшие по ходу конкурса, не помешали основной цели, а только приблизили ее», - сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Инициативный опрос ВЦИОМ проведен 27 ноября 2018 года в 39 регионах, в которых планируется переименовать аэропорт в рамках проекта по присвоению аэропортам имен известных соотечественников. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, его провели среди 906 респондентов.

Ранее завершилось финальное голосование конкурса «Великие имена России». Победители конкурса будут объявлены 4 декабря в 19:00 в эфире телеканала «Россия-1». В Московском регионе жители выбрали имена для аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково».

Так, в выборе имени для аэропорта «Шереметьево» проголосовало около 96,8 тысячи человек, больше всего голосов отдали за Александра Пушкина (39%). Более 130,7 тысячи человек выбрали имя для аэропорта «Внуково», большинство проголосовало за Сергея Королева (43%). Также более 155,5 тысяч голосов отдали за выбор имени для аэропорта «Домодедово», больше всего проголосовали за Михаила Ломоносова (53%).