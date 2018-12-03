РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело по факту кражи мошенниками 200 тысяч рублей у пожилой женщины, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник прокурора города Ани Григорян.

Мошенник позвонил 87-летней пенсионерке и, представившись сотрудником полиции, сообщил о том, что ее внук совершил наезд на пешехода. В свою очередь его соратник, представившись якобы тем самым внуком, для разрешения вопроса попросил передать денежные средства. Пожилая женщина, желая помочь родственнику, передала 200 тысяч рублей неизвестному лицу.

«Как позже выяснилось, ее внук не попадал в ДТП, а денежные средства были переданы мошенникам. Следственным управлением УМВД России по городскому округу Подольск возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием ввели в заблуждение пенсионерку и похитили у нее денежные средства в размере 200 тысяч рублей», – сказала Григорян.

Она отметила, что ход расследования данного преступления находится на контроле прокуратуры городского округа.