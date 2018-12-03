РИАМО - 3 дек. На улице Шеногина в столице произошло возгорание в одном из кабинетов административного здания, информации о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В понедельник в 11:22 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Шеногина, дом №4, корпус 1.

«По данному адресу происходило загорание в одном из кабинетов административного здания на общей площади порядка трех квадратных метров. Администрация объекта до прибытия пожарных в целях безопасности вывела людей из здания», - говорится в сообщении.

В 11:58 загорание полностью ликвидировано.

«Информации о пострадавших не поступало», - заключается в материале.

По данным открытых источников, по данному адресу находится Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ).