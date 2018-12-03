РИАМО - 3 дек. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области на официальном сайте опубликовало программу ремонта автодорог на 2019 год, в программе представлен адресный перечень участков ремонта муниципальных и региональных автодорог, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Ежегодно мы публикуем программу ремонта на официальном сайте и в средствах массовой информации, чтобы все жители могли ознакомиться с планами дорожных работ на следующий год. Программа ремонта автодорог на 2019 год формировалась в течение этого года на основании заявок от «Мосавтодора», муниципальных образований, общественных организаций и жителей», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что все предложенные дороги рейтингуются, исходя из процента разрушения дорожного покрытия, последнего года ремонта, интенсивности движения, числа ДТП, принадлежности к опорной сети, пробок в час пик.

«Участки с наивысшим рейтингом включают в список программы ремонта, остальные - формируют по итогам голосования на портале «Добродел». Так, в следующем году объем ремонта дорог, выбранных жителями, увеличен до 30%. Дороги, не вошедшие в план, включают в лист ожидания», — отметил Гержик.

Посмотреть программу ремонта дорог можно на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в разделе «Целевые программы».

В 2019 году в Подмосковье запланировано отремонтировать более 450 региональных и 1470 муниципальных автодорог общей протяженностью 2,29 тысячи километров, в том числе 168 тротуаров общей протяженностью порядка 90 километров. На ремонт региональных дорог из Дорожного фонда Московской области планируется направить около 18 миллиардов рублей. Приступить к ремонту автодорог в регионе планируется в мае после наступления благоприятных погодных условий.