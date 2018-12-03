РИАМО - 3 дек. Владельца земельного участка в подмосковном Наро-Фоминске привлекли к административной ответственности за неисполнение предписаний Россельхознадзора, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В сентябре текущего года Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проведена внеплановая проверка по исполнению требований ранее выданных предписаний ООО «Романово», собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 54 гектара, расположенного в Наро-Фоминском городском округе Московской области.

«В результате проверки выявлено, что предписания Управления Россельхознадзора повторно не исполнены в установленный срок. На части земельного участка площадью 2,3 гектара расположен ранее разработанный карьер, по периметру котлована находятся бурты грунта неизвестного происхождения. Земельные работы не ведутся, строительная техника отсутствует. Въезд на территорию карьера частично огражден. У въезда на территорию карьера находится строительный вагончик, имеется стоянка для автомобилей, выложенная плитами», – говорится в сообщении.

Кроме того, собственником не проведены мероприятия по рекультивации нарушенной части земельного участка и восстановлению плодородного слоя почвы, а также не разработан и не представлен проект рекультивации нарушенных земель. Вышеуказанная часть земельного участка не используется для сельскохозяйственного производства.

«За повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренное частью 25 статьи 19.5 КоАП РФ, Управлением Россельхознадзора в отношении ООО «Романово» составлены протоколы об административных правонарушениях по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ, повторно выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Материалы административных дел передали в мировой суд по подведомственности для принятия решения», – уточняется в материале.

В ноябре этого года решением мирового суда ООО «Романово» привлечено к административной ответственности за повторное в течение года невыполнение предписаний Управления Россельхознадзора по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов на общую сумму 300 тысяч рублей.

С начала 2018 года в области земельного надзора Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской было проведено 751 контрольно-надзорное мероприятие по выполнению ранее выданных предписаний, в ходе которых установлено, что 373 предписания не выполнены.

«Материалы дел по фактам невыполнения предписаний были направлены в суды для принятия решений. Судами собственники и владельцы земельных участков, не приведенных в состояние пригодное для сельскохозяйственного применения, оштрафованы на общую сумму 37,7 миллиона рублей», – заключается в сообщении.