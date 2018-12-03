РИАМО - 3 дек. Московский городской суд снял ранее наложенный в рамках бракоразводного процесса арест с банковских счетов и автомобилей футболиста Дениса Глушакова, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

Ранее Никулинский районный суд Москвы вынес решение об аресте счетов и имущества Глушакова, в том числе квартиры и автомобиля Bentley.

«На недвижимое имущество остался арест, на банковские счета и транспортные средства его сняли», - сказал собеседник агентства.

В начале сентября Глушаков стали действующим лицом нескольких скандалов. Так, в Сети появился видеоролик, который снимала супруга спортсмена. На нем запечатлен футболист с женщиной в бане. После этого супруги решили развестись.