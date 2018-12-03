РИАМО - 3 дек. Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что за семь последних лет в городе стало меньше преступлений, сообщает «Интерфакс».

Собянин выступил на ежегодном общегородском расширенном совещании по вопросам профилактики правонарушений.

«За последние семь лет количество убийств в городе стало вдвое меньше, количество грабежей - в 3,5 раза, количество угонов машин - в четыре раза, количество краж квартир - в 4,5 раза. Это серьезные цифры, которые меняют и улучшают ситуацию в городе», - сказал Собянин в ходе мероприятия.

По словам мэра, в 2010 году только 30% жителей считали, что живут в безопасном городе, сейчас с этим согласны две трети москвичей.

Руководитель ГУ МВД России по Москве Олег Баранов подчеркнул, что уровень безопасности в городе вырос благодаря работе правоохранительных органов, столичной мэрии, общественных организаций и жителей.

«За последнее десятилетие текущий год стал поистине беспрецедентным по количеству значимых для РФ событий: выборы президента РФ, чемпионат мира по футболу, выборы мэра Москвы. Всего в 2018 году в городе проведено более 26 тысяч мероприятий, в них приняли участие свыше 38 миллионов жителей и гостей столицы», - отметил Баранов.