РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 дек. В Подольске приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы водителя, который в пьяном состоянии насмерть сбил 20-летнего мужчину и скрылся с места ДТП на проспекте Ленина, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель подольского прокурора Владимир Осипов.

Он отметил, что 41-летний житель Подольска, управляя автомобилем Audi, сбил 20-летнего пешехода в районе дома №56/5 на проспекте Ленина. Он получил телесные повреждения, повлекшие смерть. При этом, после ДТП нетрезвый водитель, не останавливаясь, скрылся с места происшествия и вскоре был задержан сотрудниками полиции.

«Подольским городским судом было рассмотрено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего в мае (2018 года - ред.) на проспекте Ленина, в результате которого погиб 20-летний мужчина. Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД), повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, а также в преступлении, предусмотренного статьей (за оставление в опасности). Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы», – сказал Осипов.

Кроме этого, осужденного лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года, а также взыскали 3 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда матери погибшего. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.