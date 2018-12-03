РИАМО – 3 дек. Общественные инспекторы в области экологии должны быть компетентны, их обучению уделяют много времени, до конца 2018 года планируют обучить порядка 5 тысяч человек, сообщила журналистам в понедельник председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева.

В понедельник в Общественной палате России прошло пленарное заседание, на котором подвели итоги года.

«Институт общественных инспекторов в области экологии, мы ведем эту работу системно, обучаем их, чтобы не просто общественник пришел, покричал и убежал, мы хотим, чтобы они обладали знаниями в области природоохранного права, чтобы были вежливыми, понимали границы дозволенного. Сегодня становление института идет достаточно сложно, но до конца года мы обучим около 5 тысяч таких общественных инспекторов, которые помогут выявить нарушения природоохранной деятельности, тем самым способствовать экологическому благополучию в стране», - сказала Дударева.

Также она рассказала, что именно Общественная палата России предложила забрать у бизнеса полигоны твердых бытовых отходов, а также создать публично-правовую кампанию.