РИАМО – 3 дек. В стране необходимо решать проблему удаленности спортивных объектов от жилых кварталов, чтоб привлекать как можно больше населения к занятиям физкультурой и спортом, сообщила журналистам в понедельник председатель комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Ирина Винер-Усманова.

В понедельник в Общественной палате России прошло пленарное заседание, на котором подвели итоги года.

«У нас нет такого количества спортивных площадок, которые должны бы присутствовать, чтоб 50% населения занимались спортом, а население очень хочет заниматься спортом. Возникает очень серьезный вопрос о шаговой доступности, потому что в больших районах не строят спортзалы. Они должны быть на самоокупаемости, чтобы там занимались взрослые и дети, и пожилые люди, такой кластер есть в Химках», - отметила Винер-Усманова.

Она заключила, что нужно войти в эти огромные районы, многоквартирные дома, чтобы все спортивные объекты были в шаговой доступности.