РИАМО - 3 дек. Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника, который выкрал электроинструменты с дачных участков в СНТ Электрогорска, им оказался житель Орловской области, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть Электрогорского отдела полиции МО МВД России «Павлово-Посадский» обратились местные жители с заявлениями о том, что с дачных участков в местном садовом товариществе похищены электроинструменты и бетономешалка. Общая сумма материального ущерба составила 76 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении краж 32-летний житель Орловской области. У злоумышленника полицейскими изъято похищенное имущество. Следственным отделом МО МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража»», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к другим эпизодам противоправной деятельности», – резюмируется в материале.