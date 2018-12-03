РИАМО - 3 дек. На текущей неделе в Москве и Подмосковье ожидается понижение атмосферного давления, к выходным оно опустится до нормы, сообщила РИАМО в понедельник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Атмосферное давление действительно понизится, но ничего такого экстраординарного не будет. Если за неделю атмосферное давление понизится всего на пять единиц, причем это будет происходить постепенно, никаких неблагоприятных ощущений люди не будут получать», - сказала Позднякова.

Она отметила, что в понедельник атмосферное давление в Московском регионе составляет 753 миллиметра ртутного столба.

«Пятого декабря оно (атмосферное давление - ред.) будет 750 миллиметров ртутного столба, а 8 декабря - 748. Оно сейчас будет чуть повышенное, а потом вернется к норме», - добавила Позднякова.