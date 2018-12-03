РИАМО - 3 дек. Рубка новогодней ели, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля, пройдет в Щелковском районе Подмосковья 16 декабря, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«16 декабря в 11:00 в Щелковском муниципальном районе на территории Московского учебно-опытного лесничества будет срублена главная новогодняя ель, которую установят на Соборной площади Московского Кремля», - говорится в сообщении.

Возраст дерева составляет 100 лет, высота - 27 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров.

Рубку ели организуют управление делами президента Российской Федерации совместно с правительством Московской области при участии представителей администрации Щелковского района и областного комитета лесного хозяйства.

В ходе церемонии состоится театрализованное представление и новогодняя ярмарка. Ель будет освящена представителем Русской православной церкви. Торжественная передача «Подорожной грамоты» с поручением доставить из подмосковных лесов в Кремль главную новогоднюю ель России будет сопровождаться красочным пиротехническим шоу.

В Московский Кремль ель будет доставлена на специальном автопоезде 18 декабря.

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