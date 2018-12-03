РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 дек. Судья приговорил жителя Подольска к 6 месяцам лишения свободы условно за неуплату алиментов, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник подольского прокурора Маргарита Тарасова.

Жителя Подольска по решению суда обязали выплачивать денежные средства в размере 1/3 части всех видов заработка на содержание несовершеннолетних детей до их совершеннолетия. Однако алименты он не выплачивал, в связи с чем был привлечен к административной ответственности в виде обязательных работ. Но и это на правонарушителя не подействовало.

«Подольский городской прокурор в интересах несовершеннолетних заявил исковые требования, о взыскании неустойки за невыплаченные алименты с подсудимого. Судья приговорил жителя округа к 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год, исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме», – сказала Тарасова.

Она пояснила, что статья 157 УК РФ предусматривает ответственность за злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей. Под злостным уклонением понимается уклонение от уплаты алиментов после предупреждения, сделанного судебным приставом-исполнителем. Согласно статье 80 Семейного кодекса РФ, в случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства взыскиваются с них в судебном порядке.