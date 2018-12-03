РИАМО - 3 дек. В квартире жилого дома на улице 60-летия Октября в столице обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Подтверждаем факт обнаружения тела мужчины в квартире жилого дома на улице 60-летия Октября», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что тело обнаружили в воскресенье, 2 декабря.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, мужчина получил ранение из ружья.

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