РИАМО - 3 дек. В квартире жилого дома на улице 60-летия Октября в столице обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
«Подтверждаем факт обнаружения тела мужчины в квартире жилого дома на улице 60-летия Октября», - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что тело обнаружили в воскресенье, 2 декабря.
Как уточнил источник в правоохранительных органах, мужчина получил ранение из ружья.
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