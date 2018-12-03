РИАМО - 3 дек. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям обнаружили на контрольном посту в Домодедове зараженные срезы роз из Кении, продукцию уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На фитосанитарном контрольном посту ООО «Домодедово Карго», при досмотре срезов цветов роз, поступивших из Кении (происхождением Кения), был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», – говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»).

Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений.