РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В домах деревни Марусино городского округа Люберцы нет горячего водоснабжения из-за аварии на теплотрассе, сообщается в аккаунте управляющей компании «Стимул» в Instagram.

«Уважаемые жители деревни Марусино! В связи с аварией теплотрассе АО «Люберецкая теплосеть» сообщает, что 3 декабря до окончания ремонтных работ будет отключена горячая вода», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что задать вопросы, касающиеся отключения горячей воды, можно по телефону: 8(495)554-90-35.