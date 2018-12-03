РИАМО - 3 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание региональных и муниципальных властей на необходимость комплексной подготовки к предстоящим новогодним праздникам, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Особый акцент был сделан на подготовке всех муниципалитетов к новогодним праздникам.

«В Новый год, новогодние каникулы большое количество жителей Москвы и Подмосковья будет у нас. Наша задача - комплексно, вместе с министерством благоустройства и главами муниципалитетов подойти к подготовке и организации событий, убранству городов. Я очень рассчитываю, что в этом году наши подмосковные города порадуют жителей», - сказал Воробьев.

В первый день зимы в подмосковных парках включили новогоднюю иллюминацию и огни на елках. Это стало частью большой программы «Зима в Подмосковье», которая включает в себя множество мероприятий: ярмарки, спортивные праздники, народные гуляния и другие развлечения. Все они не позволят жителям и гостям Подмосковья скучать в холодное время года и сделают зимние праздники в парках яркими и запоминающимися.

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