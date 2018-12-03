РИАМО - 3 дек. У жителя Ивантеевки изъяли свыше 30 граммов гашиша, ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали на улице Оранжерейная в Ивантеевке 28-летнего местного жителя.

«В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты 23 свертка с веществом растительного происхождения. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – гашишем, общим весом более 36 граммов», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

«Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», – уточняется в материале.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.