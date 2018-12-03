РИАМО - 3 дек. В опросе об актуальных проблемах в сфере здравоохранения Московской области на портале «Добродел» приняли участие 3,5 тысячи жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В Московской области завершилось голосование на портале «Добродел». Участие в опросе приняли 3,5 тысячи человек. Они определили основные болевые точки в системе здравоохранения региона», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что опрос стартовал в середине октября. Его результаты позволят сформировать список задач, требующих первостепенного внимания.

«Мы проводим такие опросы не для галочки. А для того, чтобы узнать мнение жителей: какие проблемы в областном здравоохранении стоят наиболее остро. Голосование показало, что основные трудности связаны с записью ко взрослому врачу (24% опрошенных) и детскому специалисту (23% опрошенных). Все результаты опроса будут учтены и направлены в работу», - подчеркнул министр.

Голосование на портале «Добродел», посвященное актуальным проблемам в сфере здравоохранения, завершилось 30 ноября.