РИАМО – 3 дек. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели «Месячник гражданской обороны» в школах и детсадах Орехова-Зуева, с учащимися отработали механизм действий при возникновении внештатных ситуаций, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В рамках Года культуры безопасности на территории Орехово-Зуевского пожарно-спасательного гарнизона проводится «Месячник гражданской обороны».

«Ежедневно сотрудниками Орехово-Зуевского пожарно-спасательного гарнизона проводятся профилактические мероприятия на объектах с массовым пребыванием людей, образования, здравоохранения, социальной защиты. В образовательных учреждениях проводятся беседы и инструктажи с педагогическим составом, обслуживающим персоналом, отрытые уроки с учащимися, с доведением правил пожарной безопасности и алгоритма действий при возникновении пожара», – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялись практические тренировки по эвакуации, была продемонстрирована пожарно-спасательная техника.

«Школьники и воспитанники детских садов посещают пожарно-техническую выставку на базе 250 пожарно-спасательных частей, где им демонстрируют различные образцы пожарной техники и пожарно-спасательных инструментов, рассказывают историю становления пожарной охраны и истории героических поступков огнеборцев, служивших на страже гарнизона», – заключается в материале.