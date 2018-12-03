РИАМО – 3 дек. Сотрудники УФСИН России по Московской области в очередной раз провели «Прямую линию» по вопросам обеспечения прав и законных интересов обвиняемых, подозреваемых и осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, они ответили на вопросы граждан, сообщается на официальном сайте УФСИН России по Подмосковью.

Консультации проходили в режиме телефонной связи.

«Консультации были проведены по следующим темам: направление осужденных для дальнейшего отбывания наказания, максимально приближенного к месту проживания родственников, освобождение из-под стражи по состоянию здоровья, а также организация оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы», – говорится в сообщении.

На вопросы граждан ответили помощник начальника УФСИН РФ по Московской области по соблюдению прав человека в УИС полковник внутренней службы Александр Лысов, член Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Сергей Леонов, помощник начальника Управления по организации работы с верующими священник Михаил Куземка.