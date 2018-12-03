РИАМО - 3 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил местным властям, дорожным службам и управляющим компаниям о необходимости тщательно и своевременно чистить от снега дворы и дороги, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Отдельное внимание было уделено вопросам, связанным с уборкой от снега и наледи проезжей части, улиц и дворовых территорий.

«Началась зима, сейчас большая нагрузка ложится на наших дорожников, на муниципальные службы. Каждый человек хочет, чтобы его двор, улицы города выглядели достойно, чтобы было безопасно, не скользко. Обращаю внимание всех глав территорий и дорожных служб на необходимость своевременного, тщательного обслуживания дорог, дворов. Управляющие компании тоже должны доказывать, что они работают добросовестно и в интересах жителей», - сказал Воробьев.

Ранее синоптики сообщали, что после прошедшего в Московском регионе снегопада высота снежного покрова в столице и области достигла 6-10 сантиметров.

В работах по зимнему содержанию дорог в Подмосковье задействовано около 700 единиц спецтехники. В приоритетном порядке убирают от снега и обрабатывают противогололедными материалами особо опасные участки дорог: мосты, путепроводы, эстакады, крутые повороты, а также остановки общественного транспорта и тротуары.