РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. Воспитанникам школы №25 Подольска рассказали о правилах безопасности на водоемах в зимнее время года, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В Подмосковье продолжается месячник безопасности на водных объектах, в рамках которого сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России проводят комплекс профилактических мероприятий по недопущению несчастных случаев на тонком льду.

«В частности, инспекторы Южного отделения ФКУ центра «ГИМС» регулярно посещают образовательные учреждения для проведения уроков безопасности. Так, госинспектор Ирина Павлова провела беседы с учениками 4-х классов средней школы №25 городского округа Подольск, во время которых рассказала ребятам правила безопасного поведения на водоемах в зимнее время года», – говорится в сообщении.

Инспекторы ГИМС ежедневно патрулируют водоемы, предупреждая любителей зимней рыбалки об опасностях тонкого льда.

«Не стоит брать с собой тяжелый груз и тем более заезжать на опасные места на транспорте. Важно обращать внимание на одежду. Она должна быть легкой, теплой и удобной. Обувь должна быть снабжена антискользящими подошвами. Помимо этого, следует сообщать родным и близким координаты места рыбалки», – заключается в материале.