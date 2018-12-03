РИАМО - 3 дек. Трое детей, отравившихся угарным газом в дачном доме в подмосковной Ивантеевке, доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что на даче в СНТ «Сосновка-2» от угарного газа пострадали четыре человека. Женщина 1981 года скончалась на месте. Трое детей были госпитализированы.

«Трое несовершеннолетних доставлены в Воскресенскую первую районную больницу. Состояние удовлетворительное. Оказывается вся необходимая помощь», - сказал собеседник агентства.