РИАМО (КОРОЛЕВ) – 3 дек. Новогодние украшения и деликатесы можно будет приобрести на ярмарках в Королеве в декабре, сообщила «РИАМО в Королеве» представитель управления торговли городской администрации.

Ярмарки пройдут с 14 по 16 декабря и с 21 по 23 декабря по адресу: улица Исаева, дом 1В.

«Тематические ярмарки «Русская зима» и «Новогодняя» будут работать с 9:00 до 19:00. Кроме продуктов на ней можно будет приобрести новогодние украшения», – сказала собеседница.

На ярмарках будут представлены угощения, выпечка, мед, мясные изделия, овощи, фрукты, соленья, деликатесы, новогодние украшения, и многие другие продукты из регионов России по ценам от производителей.

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