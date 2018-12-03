РИАМО - 3 дек. Свыше 117 миллионов человек воспользовались «Ласточками» Московского центрального кольца за 11 месяцев 2018 года, что свидетельствует о приросте пассажиропотока на 17,5%, говорится в сообщении пресс-службы ОАО «РЖД».

«За январь-ноябрь 2018 года по Московскому центральному кольцу (МЦК) перевезено 117,2 миллиона пассажиров (плюс 17,5%). В том числе в ноябре совершено 11,9 миллиона поездок (плюс 11,6%)», - говорится в сообщении.

А 7 ноября был установлен новый рекорд перевозок пассажиров на МЦК со дня его открытия (10 сентября 2016 года) – 501 767 человек.

Кроме этого, пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2018 года вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 120,1 миллиарда пассажиро-километров. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 30,4 миллиарда пассажиро-километров (плюс 3,5%), в дальнем следовании – 89,7 миллиарда пассажиро-километров (плюс 5,9%).

Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. Пассажиры МЦК могут воспользоваться 31 станцией с 18 пересадками на метро и шестью на пригородный железнодорожный транспорт.