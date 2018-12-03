РИАМО – 3 дек. Сотрудники отдела по работе с личным составом ОМВД России по городскому округу Озеры провели экскурсию для учащихся 9-11 классов, им рассказали о престиже службы в органах, а также о том, как поступить в вузы МВД России, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Цель мероприятия – повышение престижа службы в органах внутренних дел, формирование позитивного общественного мнения о деятельности полиции.

«Во время экскурсии сотрудники рассказали ученикам о том, как они несут службу в ОМВД России по городскому округу Озеры, какие специальности есть в полиции, какие вузы МВД России существуют, и как туда поступить», – говорится в сообщении.

В рамках встречи ребятам наглядно продемонстрировали работу сотрудников кинологической службы и экспертно-криминалистического центра.

Подростки поблагодарили сотрудников полиции за организованную познавательную встречу и интересную беседу.