РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 3 дек. В подмосковном Дзержинском начали по традиции заливать каток на стадионе «Орбита», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Большой лед в Дзержинском заливают пятый год подряд. Традиция возобновилась с приходом главы Виталия Панаморенко в 2014 году», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы каток смог полноценно работать, необходима снежная подушка и устойчивая минусовая температура.