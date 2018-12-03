РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 3 дек. В подмосковном Дзержинском начали по традиции заливать каток на стадионе «Орбита», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
«Большой лед в Дзержинском заливают пятый год подряд. Традиция возобновилась с приходом главы Виталия Панаморенко в 2014 году», – говорится в сообщении.
Для того, чтобы каток смог полноценно работать, необходима снежная подушка и устойчивая минусовая температура.
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