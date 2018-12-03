РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 дек. Спортсменка из Королева Анастасия Космычева победила в первенстве Европы по тхэквондо, сообщается на странице городского спорткомитета в Instagram.

Первенство Европы по тхэкондо среди юношей и девушек 12-14 лет состоялось в Испании с 29 ноября по 2 декабря. Воспитанница СШОР «Металлист» выступала в категории до 47 килограмм.

«Во второй соревновательный день в составе сборной команды России воспитанница СШОР «Металлист» Анастасия Космычева одержала победу в четырех поединках и стала победительницей континентального первенства, завоевав золотую медаль», – говорится в сообщении.

В финальном поединке спортсменка одержала победу над представительницей Турции со счетом 9:2. Тренером Космычевой является Евгений Лим.