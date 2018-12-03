РИАМО - 3 дек. В понедельник в подмосковных лесах стартовала операция «Елочка», цель которой – охрана хвойных молодняков и лесных культур от незаконных рубок накануне Нового года, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«На основании приказа комитета лесного хозяйства Московской области с 3 декабря в лесах Подмосковья усиливается федеральный государственный лесной надзор», - отмечается в материале.

С 17 декабря мобильные патрульные группы государственных лесных инспекторов приступят к патрулированию в целях выявления и пресечения фактов рубки и незаконной заготовки хвойных деревьев для новогодних праздников. Помощь им окажут правоохранительные органы, органы местного самоуправления и представители общественности.

«В прошлом году в рамках операции «Елочка» проведено свыше 1,2 тысячи патрулирований и выявлено 43 факта незаконной вырубки хвойных деревьев. Все нарушители были пойманы на месте», - сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

На сегодняшний день за незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере от 3 тысяч рублей для физических лиц и от 200 тысяч рублей для юридических лиц. В случае, если нанесенный ущерб составит более 5 тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность в соответствии со статьей 260 УК РФ.

«Если вы стали свидетелем лесонарушения, сообщите об этом по телефону «112», - заключается в материале.

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