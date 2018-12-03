РИАМО - 3 дек. Лайнер авиакомпании FlyDubai в московском аэропорту «Шереметьево» попытался взлететь без разрешения диспетчера, специалистам пришлось экстренно прервать взлет, сообщает «Интерфакс».

«Накануне командир самолета Boeing 737 авиакомпании FlyDubai несанкционированно, без разрешения диспетчеров начал разгон по взлетной полосе «Шереметьева», - сказал источник в авиадиспетчерских службах.

Он подчеркнул, что диспетчерам воздушной гавани пришлось экстренно прервать взлет лайнера.

Самолет в экстренном режиме вернулся на стоянку. Данный рейс был задержан на три часа, пока с экипажем лайнера проводилось разбирательство. Затем Boeing вылетел в Дубай.