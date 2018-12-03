РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В подмосковном Подольске задержали подозреваемого в покушении на дачу взятки сотруднику полиции в размере 100 тысяч рублей, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Олег Байниязов.

Было установлено, что в отношении близкого знакомого подозреваемого в ноябре текущего года было возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотика – героина, массой более 3 граммов. Подозреваемый, пытаясь избежать наказания, дал взятку в размере 100 тысяч рублей оперуполномоченному.

«Следователем следственного отдела по Подольску ГСУ СК России по Московской области гражданину Ш. было предъявлено обвинение по статье 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки, которое не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам»), вину в совершение, которого он признал полностью и раскаялся в содеянном. Подольским городским судом Московской области, с учетом мнения прокуратуры, ходатайство следователя было удовлетворено, и в отношении данного гражданина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказал Байниязов.

Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа в размере до 1 миллиона рублей, или в размере заработной платы за период до двух лет, от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, исправительные работы на срок от 1 до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом.