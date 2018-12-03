РИАМО - 3 дек. После прошедшего в Московском регионе снегопада высота снежного покрова в столице и области достигла 6-10 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

Как отметили синоптики, накануне регион находился в зоне атмосферного фронта, который приподнялся с юго-запада. Именно он и сыпал небольшим снегом практически весь день.

«Но в Москве осадков выпало немного. На главной метеостанции Москвы - ВДНХ - за воскресный день и ночь на понедельник выпало 1,3 миллиметра, примерно столько же и на Балчуге, а в районе ТСХА - 2 миллиметра. В некоторых районах столицы отмечались лишь следы осадков. Тем не менее высота снежного покрова в Москве колеблется от 6 сантиметров на ВДНХ и в Тушине до 10 сантиметров в районе Измайлово», - говорится в сообщении.

В Подмосковье наблюдается совсем иная картина. В минувшее воскресенье по мере продвижения атмосферного фронта наиболее существенные осадки достались северным, восточным и юго-восточным районам.

«За воскресный день в Пушкине, Железнодорожном, Коломне, Электроуглях и Клину насыпало до 1 миллиметра, в Павловском Посаде - до 3 миллиметров, но больше всего осадков перепало Черустям - до 9 миллиметров. Здесь и высота снежного покрова большая, 10 сантиметров, в Волоколамске - 9, в Клину и Коломне - 7-8 сантиметров, в Павловском Посаде и Новом Иерусалиме - 6 сантиметров», - заключается в материале.