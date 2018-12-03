РИАМО (РЕУТОВ) - 3 дек. Тридцатилетие со дня начала работы городской организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) отметили в Реутове, сообщил в понедельник глава города Станислав Каторов.

По данным Реутовского информагентства, всего в муниципалитете действуют более 30 общественных организаций. Активную поддержку им оказывают сторонники и активисты партийного проекта «Единая страна – доступная среда».

«Одним из итогов этой работы стала победа в конкурсе на соискание премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Команда» с проектом «Жизнь прекрасна»», – сказал Каторов.

Он отметил, что в городе действует Фонд социальной поддержки населения, где люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить не только материальную помощь, но и человеческое участие и заботу. Кроме того, в округе работает оздоровительный клуб «Риск-М», где тренируются победители паралимпийских соревнований.

По сведениям агентства, всего в России проживает более 13 миллионов людей с инвалидностью, и их окружает множество проблем, связанных с реализацией прав и основных свобод человека в связи с физическими, коммуникационными и психологическими барьерами в обществе.

«Понятие «доступной среды» не ограничивается одной физической доступностью объектов инфраструктуры, но включает в себя также доступность социальных институтов, образования, работы, информации, возможность участия в культурной, творческой, спортивной жизни», – подчеркнул Каторов.

Проект единороссов направлен на вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь страны.

Традиционно 3 декабря в разных странах мира проводятся мероприятия, призванные обратить внимание общества на проблемы людей с ограниченными возможностями и защитить их права: семинары, конференции, фестивали, выставки, концерты, встречи, акции.