РИАМО - 3 дек. В Студеном проезде в столице планируют ввести в эксплуатацию футбольное поле с искусственным покрытием и инфраструктурой в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В районе Северное Медведково Северо-Восточного административного округа по адресу: Студеный проезд, владение 1-3, в следующем году планируется ввести в эксплуатацию футбольное поле с инфраструктурой. В настоящее время завершается внутренняя отделка помещений, идет монтаж оборудования и благоустройство территории», - отметил руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

Проектом предусмотрено строительство футбольного поля с искусственным покрытием и современной системой подогрева, размещение сооружений легкоатлетического ядра, административно-бытового здания, здания для хранения оборудования и техники, открытой парковки.

На первом этаже разместят вестибюльно-входные группы с помещениями охраны, раздевалки с душевыми (в том числе для инвалидов), медицинский блок помещений, буфет, гардероб, электрощитовую, кладоваую, санузлы (в том числе для инвалидов).

На втором этаже оборудуют спортзал (тренажерный), тренерские, раздевалки с душевыми (в том числе для инвалидов), административные помещения, методический кабинет, инвентарная, кладовая, санузлы (в том числе для инвалидов).

«Все поля оснащены системой дренажа и подогрева. Воспитанники спортивных школ смогут играть на высококачественном искусственном покрытии для открытых полей - из синтетической травы, пересыпанной песком и резиновой крошкой. Покрытие сохраняет основные игровые характеристики, минимизируют риск получения травм, позволяет проводить тренировки в течение всего года», - добавил Бочкарев.

Он уточнил, что всего Адресной инвестиционной программой Москвы на 2018-2021 годы предусмотрено строительство 30 спортивных объектов.