РИАМО (КОРОЛЕВ) – 3 дек. Житель Королева незаконно зарегистрировал 11 нелегалов в своей квартире, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории России сотрудники отдела по вопросам миграции и участковые уполномоченные полиции УМВД России по городскому округу Королев проверили квартиру, расположенную в одном из домов на улице Циолковского.

«Полицейские установили, что местный житель поставил на миграционный учет 11 уроженцев ближнего зарубежья, но места для временного проживания им не предоставил. В отношении мужчины отделом дознания УМВД России по Королеву возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении РФ», – сказала Еруновская.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.