РИАМО – 3 дек. Сотрудники полиции в Солнечногорском районе задержали 21-летнего местного жителя, находившегося в федеральном розыске, он обвиняется в незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Солнечногорскому району в поселке Ложки был установлен и задержан 21-летний местный житель. Установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.